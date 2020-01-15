Ржавчиной из кранов в Челябинске займется прокуратура

15 Янв. 2020 2020-01-15T16:31:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Решать проблему ржавчины из-под крана в Челябинске будет прокуратура. В начале этой недели жители начали массово жаловаться на дурной цвет воды в социальных сетях.

— Ход проверки поставлен прокуратурой области на контроль, — говорится в сообщении ведомства.

В специальной комиссии также примут участие представители Роспотребнадзора и государственная жилищная инспекция. Кроме того, свою проверку объявила администрация Челябинска: к горожанам, сообщившим о ненадлежащем цвете воды, будет выезжать лаборатория для пробы.

Заявки на проверку принимает диспетчерская служба МУП «ПОВВ» по телефону (351) 214-00-14 (круглосуточно).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU