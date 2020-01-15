2020-01-15T16:31:52+03:00
Общество

Ржавчиной из кранов в Челябинске займется прокуратура

Ранее к решению вопроса подключились городские власти
Андрей Москвичев
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Фото: vk.com/typical_chelyabinskФото: vk.com/typical_chelyabinsk
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Решать проблему ржавчины из-под крана в Челябинске будет прокуратура. В начале этой недели жители начали массово жаловаться на дурной цвет воды в социальных сетях.

— Ход проверки поставлен прокуратурой области на контроль, — говорится в сообщении ведомства.

В специальной комиссии также примут участие представители Роспотребнадзора и государственная жилищная инспекция. Кроме того, свою проверку объявила администрация Челябинска: к горожанам, сообщившим о ненадлежащем цвете воды, будет выезжать лаборатория для пробы.

Заявки на проверку принимает диспетчерская служба МУП «ПОВВ» по телефону (351) 214-00-14 (круглосуточно).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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