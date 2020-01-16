Нашедшему приют в чужой семье бомжу из Челябинска поможет Следственный комитет

16 Янв. 2020 2020-01-16T10:36:25+03:00

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Историю пенсионера Анатолия Лещенко, который годами скитался по подъездам Челябинска, а накануне Нового года нашел семью и жилье, показали по федеральному телеканалу. Сюжет увидели в Следственном комитете России и пообещали оказать дедушке правовую поддержку.

По словам пенсионера, десять лет назад у него сгорел дом. Но кто-то без его ведома сделал в доме ремонт и продал постройку посторонним людям. В итоге Лещенко стал бомжом и вынужден был скитаться по улицам. В конце прошлого года его приютила семья Валентины Гульницыных. Сначала страдальца хотели просто отмыть, накормить и выправить ему документы. Но теперь семья намерена оставить пенсионера у себя уже в качестве дедушки.

— Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил оказать правовую помощь челябинцу. Решения, которые будут приняты по результатам процессуальных проверок, поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, — сообщают в Следственном комитете России.

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ИСТОЧНИК KP.RU