Наталья Котова хочет, чтобы в Челябинске появился аквапарк

17 Янв. 2020 2020-01-17T18:02:40+03:00

Разговоры про аквапарк идут уже несколько лет. Фото: Иван ВИСЛОВ

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Глава администрации Челябинска Наталья Котова заявила, что она хотела бы видеть в Челябинске аквапарк и концертный зал. Мэр даже озвучила приблизительные сроки строительства — пять лет. Это произошло во время пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс» 17 января.

— В городе был период стагнации. Сейчас нет никаких сдерживающих факторов. Нужно набрать ускорение в развитии, — рассказала Котова.

В своей речи глава Челябинска упомянула аквапарк, который в городе и пригородах «грозятся» построить уже несколько лет. Но инвесторы пока только ходят вокруг да около, но работы не начинают.

— Если аквапарк появится в Курчатовском районе, его смогут посещать и жители соседнего — Калининского, а это 450 тысяч человек, которые будут ходить в аквапарк.

Кроме того, в городе уже несколько лет ведут разговоры о строительстве достойной концертной площадки. Мегазвезды ныне выступают в «Юности» и «Тракторе», где акустика далеко не идеальная. А залы филармонии и оперного театра не всегда подходят по формату.

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ИСТОЧНИК KP.RU