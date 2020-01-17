2020-01-17T18:02:40+03:00
Общество

Наталья Котова хочет, чтобы в Челябинске появился аквапарк

Также мэр напомнила о необходимости концертного зала
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Разговоры про аквапарк идут уже несколько лет.Разговоры про аквапарк идут уже несколько лет.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Глава администрации Челябинска Наталья Котова заявила, что она хотела бы видеть в Челябинске аквапарк и концертный зал. Мэр даже озвучила приблизительные сроки строительства — пять лет. Это произошло во время пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс» 17 января.

— В городе был период стагнации. Сейчас нет никаких сдерживающих факторов. Нужно набрать ускорение в развитии, — рассказала Котова.

В своей речи глава Челябинска упомянула аквапарк, который в городе и пригородах «грозятся» построить уже несколько лет. Но инвесторы пока только ходят вокруг да около, но работы не начинают.

— Если аквапарк появится в Курчатовском районе, его смогут посещать и жители соседнего — Калининского, а это 450 тысяч человек, которые будут ходить в аквапарк.

Кроме того, в городе уже несколько лет ведут разговоры о строительстве достойной концертной площадки. Мегазвезды ныне выступают в «Юности» и «Тракторе», где акустика далеко не идеальная. А залы филармонии и оперного театра не всегда подходят по формату.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Наталья Котова хочет, чтобы в Челябинске появился аквапарк
Потерянного ребенка нашли в супермаркете Челябинска
Проект конгресс-холла на берегу реки в Челябинске переделают
Участники конфликта на стоянке валютчиков в центре Челябинска устроили стрельбу
ЧМК благоустраивает территорию вдоль шоссе Металлургов
В Челябинске построят еще одну мечеть
Родителей рассердил платный вход в школы Магнитогорска
Генплан Миасса пересмотрят из-за элитного поселка
В Челябинской области родился сборник лучших фотографий Южного Урала
В Челябинской области на полдня отключат главные телеканалы
Ученые объяснили аномально теплую погоду на Крещение в Челябинске
Пенсионера возмутила индексация пенсии на один рубль в Челябинской области
Дорожный конфликт в центре Челябинска закончился вызовом людей в масках
Ждать ли в Челябинске в феврале аномальные морозы под -50 градусов, которые предрекают стране
Играл в послевоенные годы: в Челябинске умер хоккеист «Трактора»
Юрист из Челябинска заставил судью играть машинками своего сына
Модельер без ног из Челябинска распродала книгу о себе
Под Челябинском вонючее болото душит жителей села
Новые машины скорой помощи в Челябинске не пускают в рейсы
Им грозит голод: В Челябинской области туристы пугают животных на Таганае