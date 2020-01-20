Уполномоченный по правам человека в Челябинской области начал искать новых помощников
Новый омбудсмен Антон Шарпилов начал формировать общественные и экспертные советы, а также набирать общественных помощников. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного в ответ на запрос КП-Челябинск. Отметим, что этот же текст был разослан по другим СМИ.
— Свою кандидатуру на назначение общественным помощником уполномоченного по правам человека в Челябинской области может предложить любой желающий, — сообщил пресс-секретарь омбудсмена Владислав Устинов.
Напомним, общественные помощники, работавшие с Алексеем Севастьяновым и Маргаритой Павловой, обвинили Антона Шарпилова в бездействии и объявили сбор подписей за его отставку. Отметим, что новый омбудсмен не обязан работать с помощниками своих предшественников, но и других до сих пор не набрали.
Общественников также смущает скандал в семье Шарпиловых, вылившийся в медийное пространство. Уполномоченный по правам человека забрал детей у бывшей жены. Не исключено, что это может оттолкнуть других женщин, оказавшихся в подобной ситуации.
Между тем, в аппарате уполномоченного отчитались о проделанной работе, которая «ведется ежедневно».
— Уполномоченному удалось оперативно помочь людям в восстановлении документов, в обеспечении лекарственными препаратами, оказано содействие в поиске пропавшего родственника. Уполномоченный по правам человека помог беженке из Украины, которая уже шесть лет проживала в Юрюзани без документов, в связи с чем, ее не могли положить в роддом. Оказано содействие женщине, которой удалось вернуть домой сына, пропавшего 14 лет назад. Уполномоченный по правам человека помог обеспечить девушку, страдающую ДЦП, необходимыми лекарственными препаратами, — отчитался пресс-секретарь омбудсмена.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU