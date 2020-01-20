Уполномоченный по правам человека в Челябинской области начал искать новых помощников

20 Янв. 2020 2020-01-20T18:16:08+03:00

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Новый омбудсмен Антон Шарпилов начал формировать общественные и экспертные советы, а также набирать общественных помощников. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного в ответ на запрос КП-Челябинск. Отметим, что этот же текст был разослан по другим СМИ.

— Свою кандидатуру на назначение общественным помощником уполномоченного по правам человека в Челябинской области может предложить любой желающий, — сообщил пресс-секретарь омбудсмена Владислав Устинов.

Напомним, общественные помощники, работавшие с Алексеем Севастьяновым и Маргаритой Павловой, обвинили Антона Шарпилова в бездействии и объявили сбор подписей за его отставку. Отметим, что новый омбудсмен не обязан работать с помощниками своих предшественников, но и других до сих пор не набрали.

Общественников также смущает скандал в семье Шарпиловых, вылившийся в медийное пространство. Уполномоченный по правам человека забрал детей у бывшей жены. Не исключено, что это может оттолкнуть других женщин, оказавшихся в подобной ситуации.

Между тем, в аппарате уполномоченного отчитались о проделанной работе, которая «ведется ежедневно».

— Уполномоченному удалось оперативно помочь людям в восстановлении документов, в обеспечении лекарственными препаратами, оказано содействие в поиске пропавшего родственника. Уполномоченный по правам человека помог беженке из Украины, которая уже шесть лет проживала в Юрюзани без документов, в связи с чем, ее не могли положить в роддом. Оказано содействие женщине, которой удалось вернуть домой сына, пропавшего 14 лет назад. Уполномоченный по правам человека помог обеспечить девушку, страдающую ДЦП, необходимыми лекарственными препаратами, — отчитался пресс-секретарь омбудсмена.

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ИСТОЧНИК KP.RU