2020-01-20T18:12:26+03:00
Общество

После отмены саммитов ШОС и БРИКС конгресс-холл «Таганай» превратят в очередной ТРК

Сайт объекта заявляет о переориентировании проекта
Андрей Москвичев
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На сайте проекта выложена презентация ТРК. Фото: кадр из видео, taganay2020.ruНа сайте проекта выложена презентация ТРК. Фото: кадр из видео, taganay2020.ru
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Конгресс-холл «Таганай», который сейчас строится по улице Труда в Челябинске, может превратиться в очередной торговый центр. Информация о пересмотре проекта появилась на сайте объекта.

3D-рендеры показывают перспективы места. Фото: taganay2020.ru

3D-рендеры показывают перспективы места. Фото: taganay2020.ru

В ТРЦ, который должен открыться уже в первом квартале этого года, обещают оборудовать самый большой в регионе киноконцертный зал на 2500 тысячи мест с поддержкой форматов IMAX и IMAX 3D. Кроме того, в комплексе появятся традиционные бутики с одеждой и обувью, магазины мебели, электроники и детских товаров, а также фудкорт. Цоколь отдадут под парковку на 700 машин.

ТРК может открыться совсем скоро. Фото: кадр из видео, taganay2020.ru

ТРК может открыться совсем скоро. Фото: кадр из видео, taganay2020.ru

Вероятно, подобная переориентировка проекта связана с тем, что основные события саммитов ШОС и БРИКС, а именно встречи первых лиц стран-участниц, были перенесены из Челябинска в Санкт-Петербург. Однако рентабельность новой идеи остается под вопросом: по улице Труда это будет уже третий кинотеатр. Удивляет факт: проект был пересмотрен, несмотря на то, что на строительство конгресс-холла взяли кредит на один миллиард рублей, поручителем по которому стало правительство Челябинской области.

Как будет выглядеть конгресс-холл в Челябинске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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