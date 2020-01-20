После отмены саммитов ШОС и БРИКС конгресс-холл «Таганай» превратят в очередной ТРК
Конгресс-холл «Таганай», который сейчас строится по улице Труда в Челябинске, может превратиться в очередной торговый центр. Информация о пересмотре проекта появилась на сайте объекта.
3D-рендеры показывают перспективы места. Фото: taganay2020.ru
В ТРЦ, который должен открыться уже в первом квартале этого года, обещают оборудовать самый большой в регионе киноконцертный зал на 2500 тысячи мест с поддержкой форматов IMAX и IMAX 3D. Кроме того, в комплексе появятся традиционные бутики с одеждой и обувью, магазины мебели, электроники и детских товаров, а также фудкорт. Цоколь отдадут под парковку на 700 машин.
ТРК может открыться совсем скоро. Фото: кадр из видео, taganay2020.ru
Вероятно, подобная переориентировка проекта связана с тем, что основные события саммитов ШОС и БРИКС, а именно встречи первых лиц стран-участниц, были перенесены из Челябинска в Санкт-Петербург. Однако рентабельность новой идеи остается под вопросом: по улице Труда это будет уже третий кинотеатр. Удивляет факт: проект был пересмотрен, несмотря на то, что на строительство конгресс-холла взяли кредит на один миллиард рублей, поручителем по которому стало правительство Челябинской области.
Как будет выглядеть конгресс-холл в Челябинске.
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ИСТОЧНИК KP.RU