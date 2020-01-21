Антимонопольщики проверят рекламу скандального новогоднего шоу в Челябинске

21 Янв. 2020 2020-01-21T17:46:53+03:00

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К проверке провального новогоднего шоу «Снежная королева» подключилось УФАС. В ведомство поступило коллективное обращение, под которым подписались около 300 разочарованных зрителей.

В афише говорилось о неких «5D-эффектах», огромном актерском составе, а также о том, что представление могут смотреть дети от шести лет, хотя, как рассказывают сами зрители, все было далеко не так. Кроме того, в рекламе подчеркивалось, что мероприятие получило поддержку правительства Челябинской области, что тоже оказалось неправдой.

— По мнению заявителей, распространенная рекламная информация является недостоверной, что запрещено законом о рекламе, — рассказали в пресс-службе ведомства.

При этом сами организаторы шоу — компании FIZICA — свою вину отрицают. Что, впрочем, не помешало недавно объявить о том, что те зрители, кому «не пришлось не по вкусу» прошлое выступление, смогут бесплатно получить билеты на новое.

Теперь же их амбициозные планы могут нарушить антимонопольщики. Ведомство обязало компанию предоставить все необходимые документы, подтверждающие указанные в рекламе пункты. В противном случае будет возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU