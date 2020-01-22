2020-01-22T12:02:02+03:00
Общество

Стали известны размеры штрафов за продажу снюсов детям в Челябинской области

Кого и на сколько начнут штарфовать
Лидия ПЕСКОВА
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Победить снюсы пока не получается. Фото: БОРЗОВ Денис.Победить снюсы пока не получается. Фото: БОРЗОВ Денис.
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В среду, 22 января, Заксобрание Челябинской области определило размер штрафов за продажу снюсов несовершеннолетним.

Штрафы будут зависеть от того, кто продает запрещенный товар.

Физическому лицу (обычному гражданину или родителям школяра, предлагающего снюсы в школе) грозит штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей. Если за черным делом поймают должностное лицо, например, продавца магазина, то его оштрафуют на 20 — 50 тысяч. А если продажа велась с ведома юридического лица, например, хозяина торговой очки, ему выпишут штраф от 50 до 100 тысяч рублей.

Последние рейды по торговым точкам показали, что опасный товар уже начали убирать с полок. Однако снюсы легко найти в Интернете. Также школьники сами приносят снюсы в учебные заведения и продают или же угрожают отравой других детей.

Кстати, штрафы не самое страшное, что ждет детей, уличенных в распространении содержащих никотин «конфеток». Недавно в Челябинске шестиклассницу отчислили из престижного лицея за торговлю снюсами среди сверстников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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