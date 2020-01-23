«Пора ток-шоу открывать»: на суд по детям омбудсмена Антона Шарпилова пришли десятки людей
23 января в Челябинском областном суде будут разбираться в конфликте омбудсмена Антона Шарпилова и его бывшей жены Марии. Экс-супруги не могут поделить детей. Процесс будет проходить в закрытом для СМИ режиме. Однако многие журналисты пришли, чтобы заснять и пообщаться со сторонами перед началом заседания.
— Увидев толпу журналистов, омбудсмен сказал: «Пора ток-шоу открывать». У Антонаа большая группа поддержки, пришли поисковики из отряда, который он возглавлял до назначения. Адвокат Шарпилова надеется, что сегодня в громком деле суд поставит точку, — передает из коридоров областного суда корреспондент КП-Челябинск.
Все эти дни Мария не видела детей, и на ее звонки ни Антон, ни его адвокат не отвечают.
— Я обратилась в полицию, чтобы понять, где находятся мои дети, — заявила Шарпилова.
Напомним, бывшая жена Антона Шарпилова пожаловалась журналистам, что не знает, где находятся ее дети. После их развода уполномоченный по правам человека забрал сына и дочь себе. Видеться с ними Мария может лишь пару часов в неделю. Так решил суд первой инстанции, но мать подала апелляцию.
Мария Шарпилова о семейном конфликте.Андрей АБРАМОВ
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ИСТОЧНИК KP.RU