«Пора ток-шоу открывать»: на суд по детям омбудсмена Антона Шарпилова пришли десятки людей

23 Янв. 2020 2020-01-23T09:29:03+03:00

Апелляция разбирается в семейном конфликте уполномоченного по правам человека в Челябинской области

Изменить размер текста: A A

23 января в Челябинском областном суде будут разбираться в конфликте омбудсмена Антона Шарпилова и его бывшей жены Марии. Экс-супруги не могут поделить детей. Процесс будет проходить в закрытом для СМИ режиме. Однако многие журналисты пришли, чтобы заснять и пообщаться со сторонами перед началом заседания.

— Увидев толпу журналистов, омбудсмен сказал: «Пора ток-шоу открывать». У Антонаа большая группа поддержки, пришли поисковики из отряда, который он возглавлял до назначения. Адвокат Шарпилова надеется, что сегодня в громком деле суд поставит точку, — передает из коридоров областного суда корреспондент КП-Челябинск.

Все эти дни Мария не видела детей, и на ее звонки ни Антон, ни его адвокат не отвечают.

— Я обратилась в полицию, чтобы понять, где находятся мои дети, — заявила Шарпилова.

Напомним, бывшая жена Антона Шарпилова пожаловалась журналистам, что не знает, где находятся ее дети. После их развода уполномоченный по правам человека забрал сына и дочь себе. Видеться с ними Мария может лишь пару часов в неделю. Так решил суд первой инстанции, но мать подала апелляцию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/755226" frameborder="0"></iframe> Мария Шарпилова о семейном конфликте.Андрей АБРАМОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Оттолкнет всех женщин»: в Челябинске соберут подписи за отставку оскандалившегося обмудсмена

Также общественники намерены предложить изменения в законодательство (далее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU