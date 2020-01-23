Туристы рассказали, что происходит в Китае после вспышки коронавируса

23 Янв. 2020 2020-01-23T13:35:41+03:00

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Китай продолжает борьбу с новым опасным вирусом. По последним данным, число заболевших выросло до 571, состояние почти сотни из них медики оценивают как тяжелое. Ранее сообщалось, что от коронавируса скончались 17 человек. За ситуацией в Поднебесной следит весь мир, поскольку болезнь может перебросится на другие части света.

Китай сейчас отмечает Новый год, туда стянулись тысячи туристов. Челябинка Мария накануне вернулась из южной провинции — Хайнаня. Это исключительная курортная часть КНР, которую они последние годы стараются привлечь туристов со всего мира.

— Мы слышали о коронавирусе, но, честно говоря, новости не читали и подробностей не знаем. На острове все спокойно. Никаких масок, скорых. Ничего не проверяют, никто не болеет. Море, солнце, фрукты. В аэропорту нас дополнительно никто не проверял.

Эпицентром коронавируса стал город Ухань в провинции Хубэй. По словам челябинки Диляры, которая учится в Китае, мегаполис сейчас закрыт для выезда.

— Я живу в соседней провинции Цзянсу. Но месяц назад вернулась погостить на родину. Когда уезжала, спокойно было. Друзья недавно прилетели, говорят, тоже все тихо. В Ухане жителям запретили покидать город, временно прекратил работу общественный транспорт. А ведь Новый год, праздники. Я пока не купила обратный билет, думаю, когда соберусь улетать, уже все уляжется. Я не знаю насколько это все серьезно и не раздутая ли тема.

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ИСТОЧНИК KP.RU