Люди бросаются под машины, чтобы их не убило летящими с крыши глыбами снега в Челябинской области

23 Янв. 2020 2020-01-23T15:47:19+03:00

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Жители Сима, где в прошлом году на улице Кирова, пенсионерку убила упавшая с крыши глыба льда, жалуются на коммунальные службы. Вместо того, чтобы почистить крыши, сотрудники местной управляющей компании перегородили проход по тротуарам и заставляют людей выходить на проезжую часть.

— Как детям, старикам и инвалидам ходить у домов № 8, № 10, №16, № 18 и №22 по улице Кирова? Около домов выставили таблички „ходить опасно“. Жители вынуждены ходить по проезжей части. А дорогу недавно расширили, машину движутся, как по трассе. Неужели власти ждут очередной смертельный случай, когда кто-нибудь попадет под машину? — написали жители в социальных сетях.

В марте 2019 года на улице Кирова огромная глыба льда упала с крыши на пенсионерку. Удар пришелся по голове, 61-летняя дама скончалась на месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU