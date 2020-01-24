В школе Челябинска три класса закрыли на карантин из-за ОРВИ

24 Янв. 2020 2020-01-24T10:46:17+03:00

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Младшие классы школы №45, которая находится в Курчатовском районе, ушли на карантин из-за ОРВИ. Об этом рассказали родители учащихся.

— Сидят дома уже два начальных класса, которые учатся в первую смену. На собрании проговорили, если у ребенка сопли и недомогание, в школу его не приводить, — рассказала КП-Челябинск читательница Екатерина.

В городском комитете по делам образования уточнили, на карантин ушли три класса: два первых и один второй.

— В одном из классов карантин с 22 по 28 января, в другом — с 24 по 30 января, в третьем — с 25 по 31, — сообщила пресс-секретарь ведомства Екатерина Самарина.

Всего в городе ушли на карантин 30 классов в разных школах.

По данным Роспотребнадзора, в области предэпидемическая ситуация. За последние полторы недели число простудившихся увеличилось почти на половину. В больницах и соцучреждениях объявлен режим карантина.

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ИСТОЧНИК KP.RU