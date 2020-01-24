Родные умершей девятилетней школьницы требуют от врачей 4 млн рублей в Челябинской области

24 Янв. 2020 2020-01-24T12:41:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Год назад в больнице № 1 Копейска скончалась девятилетняя школьница Кристина. Девочку долго лечили от ротавируса и гастрита, а в это время у нее росла опухоль мозга, которая привела к отеку. Медики не смогли верно оценить ситуацию и не успели спасти ребенка. Теперь родные погибшей требуют с нескольких медицинских учреждений, где наблюдали и лечили девочку, выплатить им компенсацию в размере четырех миллионов рублей.

Когда у девочки возникла опухоль, сказать трудно. Но, если бы ее вовремя обнаружили и лечили, школьница могла прожить еще несколько лет. Однако МРТ или КТ, о которых просили родители, девочке не назначили. Эти исследования, по словам медиков, не являются обязательными.

После смерти Кристины все медицинские организации, где лечили девочку, проверяли. Серьезных нарушений и причинно-следственной связи между оказанным лечением и гибелью ребенка не нашли. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности было закрыто. Тем не менее, главный врач копейской поликлиники после этого случая была уволена.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU