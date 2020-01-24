Родные умершей девятилетней школьницы требуют от врачей 4 млн рублей в Челябинской области
Год назад в больнице № 1 Копейска скончалась девятилетняя школьница Кристина. Девочку долго лечили от ротавируса и гастрита, а в это время у нее росла опухоль мозга, которая привела к отеку. Медики не смогли верно оценить ситуацию и не успели спасти ребенка. Теперь родные погибшей требуют с нескольких медицинских учреждений, где наблюдали и лечили девочку, выплатить им компенсацию в размере четырех миллионов рублей.
Когда у девочки возникла опухоль, сказать трудно. Но, если бы ее вовремя обнаружили и лечили, школьница могла прожить еще несколько лет. Однако МРТ или КТ, о которых просили родители, девочке не назначили. Эти исследования, по словам медиков, не являются обязательными.
После смерти Кристины все медицинские организации, где лечили девочку, проверяли. Серьезных нарушений и причинно-следственной связи между оказанным лечением и гибелью ребенка не нашли. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности было закрыто. Тем не менее, главный врач копейской поликлиники после этого случая была уволена.
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ИСТОЧНИК KP.RU