2020-01-24T12:41:12+03:00
Общество

Родные умершей девятилетней школьницы требуют от врачей 4 млн рублей в Челябинской области

Они уверены, что жизнь ребенка можно было продлить
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Девочка скончалась в больнице.Девочка скончалась в больнице.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Год назад в больнице № 1 Копейска скончалась девятилетняя школьница Кристина. Девочку долго лечили от ротавируса и гастрита, а в это время у нее росла опухоль мозга, которая привела к отеку. Медики не смогли верно оценить ситуацию и не успели спасти ребенка. Теперь родные погибшей требуют с нескольких медицинских учреждений, где наблюдали и лечили девочку, выплатить им компенсацию в размере четырех миллионов рублей.

Когда у девочки возникла опухоль, сказать трудно. Но, если бы ее вовремя обнаружили и лечили, школьница могла прожить еще несколько лет. Однако МРТ или КТ, о которых просили родители, девочке не назначили. Эти исследования, по словам медиков, не являются обязательными.

После смерти Кристины все медицинские организации, где лечили девочку, проверяли. Серьезных нарушений и причинно-следственной связи между оказанным лечением и гибелью ребенка не нашли. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности было закрыто. Тем не менее, главный врач копейской поликлиники после этого случая была уволена.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске легковушка столкнулась с трамваем
В Челябинске молодая мама в декрете стала ткачихой
Родные умершей девятилетней школьницы требуют от врачей 4 млн рублей в Челябинской области
Огромные свиньи на улице в Челябинске позабавили горожан
«Мечел-Материалы» увеличили производство искусственного щебня из шлака
Женщины забили собутыльницу из-за выпитого коньяка в Челябинской области
Вспышка коронавируса: как вузы Челябинска будут встречать студентов из Китая
В Челябинской области собутыльницы забили знакомую из-за банки тушенки
В Челябинске Чистомен ответил на призывы Греты Тунберг устроить забастовку в России
В школе Челябинска три класса закрыли на карантин из-за ОРВИ
Сотрудник Росгвардии сменил профессию и на день стал больничным клоуном в Челябинске
В Челябинске утвердят штрафы за продажу снюсов детям
На главу сельского поселения в Челябинской области подадут в суд
Легендарный балетмейстер получит челябинского Оскара
Мальчик из Челябинска претендует на звание самого красивого в России
Атаки бродячих собак на людей продолжаются в Челябинской области
В Челябинской области серьезный рост заболевших ОРВИ
Челябинский завод обвинили в нарушении экологических норм
На Северо-Западе Челябинска массово вырубили деревья
В уральском дерби «Трактор» уступил «Автомобилисту» в 12-й раз подряд
На Северо-Западе Челябинска нашли труп мужчины
СК Челябинской области проверили обвинения в адрес директора «Элефанта»
Ополченец из Донбасса получит российское гражданство в Челябинске
Южноуральские туристы продолжают летать в Китай, несмотря на вспышку коронавируса
В Челябинской области есть способ эффективного сжигания мусора
В Челябинске строительству набережной посвятили таймлапс-видео
Люди бросаются под машины, чтобы их не убило летящими с крыши глыбами снега в Челябинской области