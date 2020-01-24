Следователь в Зауралье не смог перейти по интернет-ссылке и не стал возбуждать уголовное дело

24 Янв. 2020 2020-01-24T14:53:29+03:00

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Жителю Кургана пришел абсурдный отказ в возбуждении уголовного дела. Роман Худоконенко попросил привлечь юриста за клевету и написал на нее заявление в Следственный комитет.

По мнению зауральца, комментарий адвоката, который она дала новостному агентству, порочит его достоинство. Однако следователь так и не смог изучить материал. Причина банальна: в URL-адрес страницы английскую букву S следователь заменил на C. Причем в своем заявлении Роман указывал верный адрес. Документ имеется в распоряжении КП-Челябинск.

Букву S в адресе сайте заменили на C. Специально?

Из ответа СК следует, что сыщик бы и рад ознакомиться с клеветой, но попасть на сайт он не смог. И далее указан адрес ресурса с измененными буквами в двух местах.

С Романом Худоконенко и правоохранительными органами и ранее происходили обидные курьезы. Мужчину и его супругу обвиняют в отмывании денег. Один раз их уже оправдал суд, но сторона обвинения пытается обжаловать решение. Во время судебного разбирательства всплыл интересный факт: в полиции выдали разрешение на прослушивание телефоном всех Романов в России.

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ИСТОЧНИК KP.RU