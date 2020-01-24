2020-01-24T14:53:29+03:00
Общество

Следователь в Зауралье не смог перейти по интернет-ссылке и не стал возбуждать уголовное дело

В адресе страницы неожиданно всплыла странная опечатка
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Сотрудник СК перепутал буквы и не смог зайти на сайт.Сотрудник СК перепутал буквы и не смог зайти на сайт.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Жителю Кургана пришел абсурдный отказ в возбуждении уголовного дела. Роман Худоконенко попросил привлечь юриста за клевету и написал на нее заявление в Следственный комитет.

По мнению зауральца, комментарий адвоката, который она дала новостному агентству, порочит его достоинство. Однако следователь так и не смог изучить материал. Причина банальна: в URL-адрес страницы английскую букву S следователь заменил на C. Причем в своем заявлении Роман указывал верный адрес. Документ имеется в распоряжении КП-Челябинск.

Букву S в адресе сайте заменили на C. Специально?

Букву S в адресе сайте заменили на C. Специально?

Из ответа СК следует, что сыщик бы и рад ознакомиться с клеветой, но попасть на сайт он не смог. И далее указан адрес ресурса с измененными буквами в двух местах.

С Романом Худоконенко и правоохранительными органами и ранее происходили обидные курьезы. Мужчину и его супругу обвиняют в отмывании денег. Один раз их уже оправдал суд, но сторона обвинения пытается обжаловать решение. Во время судебного разбирательства всплыл интересный факт: в полиции выдали разрешение на прослушивание телефоном всех Романов в России.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Школу Федора Конюхова в Миассе заподозрили в нечестной рекламе
Ученые обнаружили новый элемент в Челябинском метеорите
Экс-мэра Копейска не отпустили из колонии
В Челябинской области насмерть замерз молодой мужчина
Стало известно имя нового главного архитектора Челябинска
Транспортники назвали причину жесткого столкновения трамвая и грузовика в Челябинске
Экс вице-губернатор Николай Саднаков встал на сторону омбудсмена Антона Шарпилова
Следователь в Зауралье не смог перейти по интернет-ссылке и не стал возбуждать уголовное дело
Техника подвела: рейс из Челябинска до Нового Уренгоя задержан почти на сутки
В Челябинске служба скорой помощи получила 12 новых автомобилей
«Отправлю в ад, а сам попаду в лучшее место»: что писали ученики, который планировали взрыв школьной столовой в Челябинской области
В Челябинске легковушка столкнулась с трамваем
В Челябинске молодая мама в декрете стала ткачихой
Родные умершей девятилетней школьницы требуют от врачей 4 млн рублей в Челябинской области
Огромные свиньи на улице в Челябинске позабавили горожан
«Мечел-Материалы» увеличили производство искусственного щебня из шлака
Женщины забили собутыльницу из-за выпитого коньяка в Челябинской области
Вспышка коронавируса: как вузы Челябинска будут встречать студентов из Китая