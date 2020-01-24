2020-01-24T15:24:42+03:00
Общество

Стало известно имя нового главного архитектора Челябинска

Им станет молодой специалист
Андрей АБРАМОВ
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Павел Крутолапов станет новым главным архитектором Челябинска.Павел Крутолапов станет новым главным архитектором Челябинска.Фото: СОЦСЕТИ
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24 января мэр Челябинска Наталья Котова рассказала о встрече с претендентом на должность главного архитектора Челябинска Павлом Крутолаповым.

— Павел поделился некоторыми своими идеями, рассказал об архитектурном потенциале Челябинска и принял мое предложение стать главным архитектором города. Сейчас ему нужно собрать все необходимые документы, пройти предусмотренные законом проверки, и, надеюсь, скоро Павел приступит к работе в новом качестве, — написала Наталья Котова на личной странице в соцсетях.

О Крутолапове известно, что он окончил ЮУрГУ в 2008 году, женат. Родился в 1984 году. Прошлый главный архитектор Челябинска Николай Ющенко потерял должность после череды претензий к его работе со стороны общественности. Нарекания к его работе продолжались не один год, однако ранее в мэрии словно не замечали претензий.

Ранее КП-Челябинск писала, что компания Павла Крутолапова сделала бесплатный эскиз сквера напротив ЮУрГУ как раз в то время, когда шли ожесточенные споры по поводу строительства здесь часовни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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