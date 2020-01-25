Жители Челябинска решили, как использовать подземные переходы в городе
На портале «Активный житель 74» завершился опрос о перспективе использования подземных переходов в Челябинске. Напомним, челябинцам предлагалось решить, чем заполнить тоннели в «подземках»: размешать в них торговые ларьки или арт-объекты, а может оставить пустыми, использовать только для передвижения пешеходов. Всего было предложено семь вариантов ответов. Вот за какие проголосовали жители:
— размещать объекты искусства и народного творчества — 28,03 %;
— ничего не размещать — 21,68 %;
— размещать информационные стенды с важной информацией — 17,08 %.
Меньше всего челябинцы хотят видеть в «подземках» ларьки и рекламу.
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ИСТОЧНИК KP.RU