Жители Челябинска решили, как использовать подземные переходы в городе

25 Янв. 2020 2020-01-25T07:30:13+03:00

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На портале «Активный житель 74» завершился опрос о перспективе использования подземных переходов в Челябинске. Напомним, челябинцам предлагалось решить, чем заполнить тоннели в «подземках»: размешать в них торговые ларьки или арт-объекты, а может оставить пустыми, использовать только для передвижения пешеходов. Всего было предложено семь вариантов ответов. Вот за какие проголосовали жители:

— размещать объекты искусства и народного творчества — 28,03 %;

— ничего не размещать — 21,68 %;

— размещать информационные стенды с важной информацией — 17,08 %.

Меньше всего челябинцы хотят видеть в «подземках» ларьки и рекламу.

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ИСТОЧНИК KP.RU