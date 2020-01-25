«На их комфорт потратили наши налоги»: жителей Челябинска возмутило, что новым рейсом до Нижнего Новгорода летает несколько человек

25 Янв. 2020 2020-01-25T15:13:28+03:00

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В начале января из Челябинска запустили прямые рейсы в Нижний Новгород. На днях один из пассажиров выложил пост в Инстаграме, что в самолете летело всего восемь человек. Челябинцев это возмутило.

— На комфорт восьми человек этого рейса потратились наши общие налоги, то есть субсидии правительства Челябинской области. При том, что в 2020 году в Челябинске до сих пор нет низкопольных трамваев и уличных пылесосов, — написали возмущенные горожане в соцсетях.

zanfrancesco78 Наш самолёт 8 человек .... Мы путешествуют с комфортом

В пресс-службе челябинского аэропорта прокомментировали ситуацию.

— На борту было не восемь, а девять человек. Что, тоже, конечно, не сильно здорово. Но рейс из Челябинска в Нижний Новгород по программе софинансирования был открыт совсем недавно. Финансируется он из федерального бюджета и бюджетов Новгородской и Челябинской областей — по 30 процентов. Сама программа софинансирования была придумана, чтобы «раскатать» региональные рейсы. За загрузкой воздушных судов следит Росавиация, которая дает на обкатку направления три месяца, а потом принимает решение о закрытии. Или наоборот.

В пресс-службе также добавили, в пятницу, 24 января в Нижний Новгород улетели уже 25 пассажиров. Всего самолет вмешает 50 человек.

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