2020-01-26T16:59:37+03:00
Общество

«ВКонтакте» продают самое крупное сообщество творческих людей на Урале

Его основатель ищет человека, который сможет уделять группе больше времени
Андрей АБРАМОВ
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Создатель сообщества Кирилл Шаяхметов и его сообщество.Создатель сообщества Кирилл Шаяхметов и его сообщество.
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Создатель группы во «ВКонтакте» TFP group Кирилл Шаяхметов заявил, что подумывает о продаже проекта. Сообщество считается самым крупным на Урале объединением людей искусства. В него входят фотографы, модели, стилисты и визажисты. Вместе они создают уникальные съемки не ради коммерции, а ради искусства. Проект существует шестой год.

— Конкретных причин продавать нет, но не исключаю, что есть человек, у которого будет больше энтузиазма развивать группу. Четко продать не решил. Скорее, закинуть удочки: вдруг кому-то было бы интересно купить проект под его дальнейшее развитие, а не переделку. Конкретной цены нет, хочу узнать, кто сколько предложит, — сообщил КП-Челябинск Кирилл Шаяхметов.

Кирилл отметил, что продает не только группу, но целый бренд, в который входят еще несколько пабликов. Группы охватывают Екатеринбург, Магнитогорск. Отметим, что на рынке сообществ «ВКонтакте» подобные проекты стоят около 150 тысяч рублей. Однако учитывая живых подписчиков и большую активность в группах, цена может вырасти вплоть до 100%.

КП-Челябинск не раз рассказывала об участниках TFP group и их выдающихся проектах. Например, вот статья про лучшую фотографию Челябинска 2019 года или гид о том, где пофотографироваться.

Основатель TFP Group Кирилл Шаяхметов в гостях у Комсомолки .Виртуальная выставка: www.kp.ru/best/chel/20-shedevrov-chelyabinskih-fotografov/

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ИСТОЧНИК KP.RU

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