2020-01-13T09:29:27+03:00
Общество

В Челябинске показали лучшую фотографию 2019 года

Модель на фото изобразила героиню из нашумевшей «Игры престолов»
Андрей Москвичев
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Лучшим фото стал косплей героини известного сериала. Фото: Алеся УдиловаЛучшим фото стал косплей героини известного сериала. Фото: Алеся Удилова
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Сообщество уральских фотографов TFP GROUP опубликовало результаты конкурса на самую лучшую фотографию минувшего года. На ней модель Екатерина Тимонова из Челябинска предстала в образе Кхалиси из отгремевшего сериала «Игра престолов».

Как отметила автор фото Алеся Удилова, несмотря на поразительное сходство с кадром из телеэпопеи, лицо модели не было просто «прифотошоплено». Специально для сходства Екатерину делали максимально похожей на актрису Эмилию Кларк, исполнившую роль Кхалиси.

— Нужно точно понять фокусное расстояние, свет, ракурс и сделать образ максимально похожим. Создание кадра у нас заняло около трех часов съемки и продолжилось двумя сутками пост-продакшна. Многие говорили, что фото не может быть настолько похожим, что мы просто вставили лицо в фотошопе. Другие заступались, сравнивая фото с оригиналом, — рассказала фотограф.

Интересно и то, что никакого визажиста на площадке не было. Краситься и размазывать сажу по лицу модели помогала сама Удилова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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