В Челябинске будут обсуждать генплан

27 Янв. 2020 2020-01-27T10:27:43+03:00

Во всех районах пройдут обсуждения проекта документа по развитию города до 2039 года

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В августе в Челябинске прошли публичные слушания, участники которого резко высказывались о некоторых идеях проектировщиков. Встречи с жителями по уточненному Генплану пройдут во всех районах города — информация о датах будет на сайте КУИЗО.

Экологичность, развитие озелененных общественных пространств, качество транспортного обслуживания реновация, редевелопмент промышленных территорий — особенности Генплана Челябинска. Расчетный срок документа — 20 лет, т.е. до 2039 года. Задача — уйти от развития какой-то одной части. Например, жилья, как это было в последние 10 лет. Только вместе с садиками, школами, поликлиниками.

В Челябинске должен появиться единый зеленый коридор. Формально, это просто красивая метафора, за которой скрываются цифры статистики: на человека должно приходиться не менее 16 кв. м зелени. Сейчас — меньше 40% от идеала.

В Челябинске хотят построить межвузовский кампус на 2 500 мест, площадью 25 — 50 га.

Развитие транспортного каркаса — поддержаны мероприятия Схемы территориального планирования Челябинской агломерации строительство дорог протяженностью 330 км, строительство дороги «Западный обход», реконструкция и развитие трамвайной сети проект Генплана одобрен академией архитектуры Москвы. Плюс документа, подчеркнул на аппаратном совещании в мэрии и.о. руководителя Комитета по архитектуре и градостроительству Сергей Самсонов, в его реалистичности.

Наталья Котова поручила максимально широко обсудить проект Генплана с жителями. Накануне разговор состоялся в администрации Центрального района.

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ИСТОЧНИК KP.RU