2020-01-27T11:47:51+03:00
Спорт

Южноуральские ватерполистки завоевали путевку на Олимпиаду в Токио-2020

Спортсменки златоустовской «Динамо-Уралочки» вернулись в Челябинск с серебряными наградами чемпионата Европы
Алексей МИКУШИН
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ДВе ватерполистки из Челябинска поедут на Олимпиаду в Токио-2020.ДВе ватерполистки из Челябинска поедут на Олимпиаду в Токио-2020.Фото: СОЦСЕТИ
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Эльвина Каримова и Мария Берснева не ожидали, что глубокой ночью 26 января в аэропорту Челябинска их встретит столько болельщиков. Большая часть из них, в том числе и юные спортсменки, приехали из Златоуста.

Эльвина и Мария, представляющие златоустовский ватерпольный клуб «Динамо-Уралочка», в составе сборной России сумели завоевать серебряные медали, уступив в финале один мяч команде Испании (12:13). Кстати, россиянки впервые за 10 лет пробились в финал чемпионата, который в этом году прошел в Будапеште.

Однако второе место гарантировало российским спортсменка участие в летних Олимпийских играх-2020 в Токио. Они пройдут с 24 июля по 9 августа.

— Спасибо, что болели за нас, что так тепло встретили в аэропорту. Наша команда показала настоящий командный дух и побилась в финал в упорнейшем матче переиграв сборную Голландии. Да, немного жаль, что не смогли завоевать золото чемпионата Европы, но испанки — очень сильные и опытные соперницы. Постараемся взять у них реванш в Токио, — отметила Эльвина Каримова.

Кстати, в начале января «русалки» из Златоуста поделились своими секретами, как сохранить идеальную фигуру после новогодних праздников. Далее>>>

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ИСТОЧНИК KP.RU

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