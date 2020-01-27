Жительницу Челябинска, приехавшую из Китая, положили в больницу с подозрением на коронавирус

27 Янв. 2020 2020-01-27T14:43:37+03:00

От коронавируса погибли уже десятки человек в Китае. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Она пожаловалась на повышение температуры, головную боль и слабость

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Челябинку, прибывшую в Приморье из Шанхая, госпитализировали с подозрением на коронавирус. По последним данным, в Китае от пневмонии, вызванной им, погибли уже 81 человек.

— Пассажирку, прибывшую на днях во Владивосток из Шанхая, госпитализировали в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус, чтобы исключить наличие этой инфекции, — рассказала РИА «Новости» врач-эпидемиолог клинической больницы «РЖД-Медицина» город Владивосток» Галина Соколина.

Наша землячка работает в Китае. На днях она прилетела во Владивосток, где купила билет до Москвы, чтобы оттуда отправиться до дома. Но почувствовала себя плохо и обратилась в медпункт на ж/д вокзале. Она пожаловалась на высокую температуру, слабость и головную боль.

Челябинка пояснила врачам, что ее проверяли в аэропорту по прилету из Шанхая, но тогда она чувствовала себя хорошо. Как пишут РИА «Новости», коронавирус у женщины не подтвердился.

По данным областного минздрава, на сегодняшний день случаев выявления коронавирусной инфекции в Челябинской области не зарегистрировано.

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ИСТОЧНИК KP.RU