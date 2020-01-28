«Символ города»: элеватор в Челябинске превратят в деловой центр

28 Янв. 2020 2020-01-28T14:51:08+03:00

От элеватора, построенного в 1914-1918 годы, осталась только центральная часть Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Новым генпланом предусмотрено создание общественно-деловой зоны вокруг старинного элеватора на улице Елькина. Об этом рассказала начальника управления перспективного развития Комитета градостроительства и архитектуры Челябинска Ольгу Никитину на презентации документа для жителей Советского района.

— Элеватор — это символ Челябинска, жемчужина, которая возвышается из складской зоны. Многие города, имея такой символ, формировали единое пространство. Мы плотно работаем с краеведами ЮУрГУ, которые дали нам уйму интересных фактов, — объяснила Ольга Никитина.

Конкретного проекта реновации генпланом не предусмотрено.

— Может быть, сам собственник захочет вернуть здание в оборот, может быть инвестор зайдет, — отметила Ольга Никитина.

Отметим, что дать вторую жизнь старинному зданию в стиле модерн будет не просто. По слухам, у здания ни один собственник, а, если так, то собрать их вместе будет непросто. Напомним, после пожара в 2015 году мэрии пришлось поднять кучу документов. А еще годом ранее власти грозились забрать объект культурного наследия.

— Здание пугает наших жителей и гостей. А ведь мы могли бы там разместить и картинную галерею, и музей, — заявил тогда министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. — Было предложение сделать Дом дружбы народов.

Жители района также задали вопрос о застройке территории бывшего Танкового училища, попросив сделать там спорткомплекс с бассейном. К сожалению, в районе нет крупных спортивных объектов. Также власти города вернулись к идее связать улицы Курчатова и Цвиллинга, проложив трамвайные рельсы.

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ИСТОЧНИК KP.RU