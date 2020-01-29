В Кургане пожаловались на адвоката из-за слишком быстрой скорости чтения

29 Янв. 2020 2020-01-29T09:25:14+03:00

В Кургане пожаловались на адвоката из-за того, что слишком быстро прочитала дело. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Юрист уверяет, что смогла изучить несколько томов сложнейшего дела за рабочий день

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Жительница Кургана Ирина Никитина подала жалобу в Федеральную палату адвокатов. Ее не устроила работа защитника, которого предоставило ей государство. Адвокат уверяет, что за несколько часов смогла ознакомиться с уголовным делом, которое включает десять томов. Для этого ей потребовалось прочесть 2 835 страниц за рабочий день.

КП-Челябинск ранее рассказывала историю курганской семьи. Их обвинили в отмывании денег, однако после долгого судебного следствия оправдали. Прокуратура не согласилась и подала апелляцию. Сейчас в Курганском областном суде по новой рассматривают дело.

— У нас был свой адвокат, но его выдавили из процесса: параллельно поставили несколько дел вместе с нашим. Обычно суд так не делает, с защитниками согласовывают время, чтобы они везде могли успеть. В итоге мы остались без адвоката и попросили предоставить юриста от государства, — рассказал КП-Челябинск супруг Ирины Роман Худоконенко.

Роман и его супруга Ирина.Фото: Личный архив героя публикации

Мужчина говорит, что назначенного защитника впервые увидели во время заседания. Никаких предварительных обсуждений стратегии.

— Адвокат утвердительно ответила на вопрос суда, что успела ознакомиться с делом. Ее работа нас не устроила, но другого выбора не было. Ирина написала жалобу в местную адвокатскую палату. Там ответили, что никаких нарушений назначенный адвокат не допустила, — добавил Худоконенко.

Пока в суде продолжают изучать дело Романа и Ирины, супруги параллельно ждут ответа из Федеральной палаты адвокатов. От госзащитника они отказались.

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ИСТОЧНИК KP.RU