2020-01-29T14:40:30+03:00
Общество

Власти Челябинска рассказали, когда снимут праздничную иллюминацию

Часть гирлянд останется на весь год
Ирина Фадюшина
Поделиться:
В этом году на Кировке сделали светомузыкальный тоннельВ этом году на Кировке сделали светомузыкальный тоннельФото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

Новогоднюю иллюминацию в Челябинске снимут до конца февраля, сообщили в администрации города. Речь идет о световых арках и музыкальном тоннеле на Кировке, а также декоративных фигурах, расставленных по городу. А вот украшения, размещенные на столбах, будут светиться весь год — их сделали к саммитам ШОС и БРИКС.

Между тем, гирлянды, каждая из которых стоит как отечественная легковушка (подсчитано!), раскритиковал урбанист Лев Владов.

— Подписчики передают, что «праздничную иллюминацию» включили и стало только хуже. Там, где разместили квадратики с гербом, водители стали путать их с сигналами светофора. Интересно, согласовывали ли иллюминацию с ГИБДД. Ведь чем больше ярких пятен не на дороге, тем больше темных пятен на дороге — а значит аварий и смертей, — пишет он.

Между тем, в администрации города говорят, что жалоб от автомобилистов не получали. Иллюминация не дает покоя и перфекционистам: огоньки висят криво и местами горят несинхронно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинской области вернут профильный класс для одаренных детей
У четверых жителей Челябинской области заподозрили коронавирус
Жителей Челябинска и городов области предупредили о неблагоприятных метеоусловиях
Челябинцы покупают лекарства, не выходя из дома
Власти Челябинска рассказали, когда снимут праздничную иллюминацию
Южноурльский депутат-справедливоросс вошел в рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию
В Челябинске пытались перебросить наркотики в колонию с помощью арбалета
Банк УРАЛСИБ предлагает памятные серебряные монеты «30 ЛЕТ БАНКУ УРАЛСИБ»
Автомойка травила жителей Челябинска выбросами
Проверять ржавую воду в Челябинске будет спецгруппа
Челябинск вошел в ТОП-3 самых депрессивных городов страны
В Челябинске остановили продажу билетов на скандальный концерт Элджея
Пикетом сотрудников скорой помощи в Челябинской области заинтересовалась прокуратура
Водитель автобуса устроил массовое ДТП с иномарками в Челябинске
Мэр Магнитогорска поручил разобраться в причинах смерти пациента, застрявшего в скорой на нечищеной дороге
В Кургане пожаловались на адвоката из-за слишком быстрой скорости чтения
К борьбе жительницы Челябинска за место в яслях подключилась вице-премьер Татьяна Голикова
Площадку, где должен выступать Элджей в Челябинске, отдали другому исполнителю
Сократились доплаты, недовольных увольняют: работники скорой в Челябинской области выйдут на улицу
Жителей Челябинска обеспокоила судьба японских карпов в ЧелГУ
«Трогать руками нельзя»: жителям Челябинска рассказали, как носить маску в период эпидемии
«Ощущается на -27»: как будут учиться школьники Челябинска
Земля, на которой строится скандальный гольф-клуб под Челябинском, неожиданно сменила собственника
Челябинские маргиналы облюбовали заброшенный дом
Жители Челябинска смогут услышать блюз Евгения Онегина
Челябинская область близка к эпидемии гриппа