Власти Челябинска рассказали, когда снимут праздничную иллюминацию

29 Янв. 2020 2020-01-29T14:40:30+03:00

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Новогоднюю иллюминацию в Челябинске снимут до конца февраля, сообщили в администрации города. Речь идет о световых арках и музыкальном тоннеле на Кировке, а также декоративных фигурах, расставленных по городу. А вот украшения, размещенные на столбах, будут светиться весь год — их сделали к саммитам ШОС и БРИКС.

Между тем, гирлянды, каждая из которых стоит как отечественная легковушка (подсчитано!), раскритиковал урбанист Лев Владов.

— Подписчики передают, что «праздничную иллюминацию» включили и стало только хуже. Там, где разместили квадратики с гербом, водители стали путать их с сигналами светофора. Интересно, согласовывали ли иллюминацию с ГИБДД. Ведь чем больше ярких пятен не на дороге, тем больше темных пятен на дороге — а значит аварий и смертей, — пишет он.

Между тем, в администрации города говорят, что жалоб от автомобилистов не получали. Иллюминация не дает покоя и перфекционистам: огоньки висят криво и местами горят несинхронно.

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ИСТОЧНИК KP.RU