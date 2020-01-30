Бывший общественник получил пост замминистра в Челябинской области

30 Янв. 2020 2020-01-30T11:21:55+03:00

Правда, до этого он успел поработать в органах власти

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Виталий Безруков назначен заместителем министра экологии Челябинской области. До этого он возглавлял управление экологического просвещения и работы с гражданами в министерстве. А еще раньше руководил общественным фондом «Моя планета».

Фонд Безрукова собирал жалобы от населения на выбросы в атмосферу, а сам Безруков активно критиковал все промышленные предприятия города. После того как общественник перешел на госслужбу, он отвечал за документооборот министерства и курировал работу отдела внешних связей, в том числе и пресс-службы. Многие комментарии министерства озвучивались в СМИ от лица Виталия Безрукова.

Год назад журналисты обратили внимание, что на рабочем столе Безрукова стоит чучело краснокнижной птицы — бородатой неясыти.

— Чучело досталось мне «по наследству», вместе с рабочим кабинетом и мебелью. В министерство оно попало несколько лет назад после рейда наших специалистов к незаконным торговцам, — объяснился тогда Виталий Безруков.

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ИСТОЧНИК KP.RU