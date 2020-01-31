Челябинка рассказала об обстановке в охваченном коронавирусом Китае

31 Янв. 2020 2020-01-31T12:24:05+03:00

В России пока нет ни одного случая заболевания «китайской пневмонией». Фото: Артем КИЛЬКИН

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Алена Повх третий год живет в КНР, где сейчас бушует коронавирус. 30 января Алена вернулась в Пекин из Хайнаня. Это очень популярный у туристов остров. По словам Алены, паники в столице и курортном Хайнане не наблюдается. Жители сохраняют спокойствие, но напряжение ощущается.

В метро люди садятся подальше друг от друга. Фото: Алена Повх

— Я отдыхала в городе Санья. Здесь многие магазины, кафе, бары работают, но некоторые закрылись. Крупные торговые комплексы закрыты, достопримечательности — тоже. Люди ходят в масках, паники нет. Никто не падает на улицах и не кричит в истерии. Рейсы не отменили, я долетела спокойно. В самолете мне дали заполнить анкету, где нужно указать номер рейса, дату отлета, адрес и номер телефона. На входе в аэропорт и при посадке измерили температуру, — рассказала Алена корреспонденту КП-Челябинск.

Китайцы сейчас не выходят на улицу без маски. Фото: Алена Повх

Некоторые надевают по две маски сразу. Фото: Алена Повх

На момент вылета челябинки из Пекина, 26 января, в городе был закрыт наземный транспорт, отправлены на карантин школы, детсады и университеты, был ажиотажный спрос на защитные маски. Какая сейчас обстановка в столице Китая, девушка пообещала рассказать позже.

По последним данным от пневмонии, вызванной коронавирусом, умерли 213 человек, полторы тысячи находятся в критическом состоянии, еще более девяти тысяч заражены.

Челябинка про коронавирус в Китае.Видео: Алена Повх

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ИСТОЧНИК KP.RU