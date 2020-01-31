2020-01-31T12:47:08+03:00
Общество

Челябинск прославился на всю страну за счет отмены концерта скандального рэпера

Над нашим суровым городом посмеялся телеведущий Иван Ургант
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Фото предоставлено организаторами LiveFest.Фото предоставлено организаторами LiveFest.
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Столица Южного Урала вновь зазвучала на федеральном канале. На этот раз в своей авторской программе телеведущий Иван Ургант упомянул об отмене в Челябинске концерта кумира молодежи рэпера Элджея.

Как отмечает телеграмм телеграм-канал «Челябушка», если сегодня о каком-то городе пошутил Иван Ургант — значит, завтра он станет чуточку более знаменитым, чем вчера. Причем, телеведущий в этой ситуации заступился за рэпера.

— Иван Ургант посетовал, что депутат Андрей Зеленин потратил слишком много бумаги на запросы во всевозможные инстанции и он имеет право отправлять документы куда захочет — такая работа. Возмутительно, что выступление запретили, не успев начать проверку творчества певца, сказал телеведущий, — рассказывают авторы «Челябушки». — Намекая на промышленные выбросы он заметил, что у рэпера есть песня о Челябинске со словами «здесь так красиво, я перестаю дышать». Кажется, зря мы упустили уникальную возможность услышать персональное посвящение.

Напомним, концерт рэпера Элджея в Челябинске был запланирован на 15 марта. Но вчера все рекламные билборды с анонсом мероприятия были сняты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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