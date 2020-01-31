«По столичным меркам — немного»: названа сумма убытков за отмененный концерт Элжея в Челябинске

31 Янв. 2020 2020-01-31T14:19:39+03:00

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Причиной отмены концерта Элджея в Челябинске стал общественный резонанс, который спровоцировал депутат гордумы Андрей Зеленин. Хотя, никто в этом не признается, считает директор челябинского отделения «Кассы.ру» Илья Белов.

— Зная шоу-бизнес, я предполагаю, что не могло быть такого, будто московские организаторы концерта Элджея и ДС «Юность» друг друга не поняли, — считает Илья Белов.

Почему отменили концерт Элджея в Челябинске 00:00 00:00

Напомним, на сайте ДС «Юность», где должен был выступать популярный исполнитель, уже анонсировали концерт поп-певицы Zivert. Изначально она должна была петь в «Галактике Развлечений». По данным сервисов по продаже билетов, на момент отмены концерта было распродано менее 10% мест. Всем фанатам вернут средства.

— В городе была расклеена реклама больших форматов. Может быть, деньги по их меркам небольшие — тысяч 30-50. Может быть и 70 тысяч рублей понесли убытки, — отметил Илья Белов.

Мы попытались узнать у организаторов концерта, какие убытки они понесли и как отреагировал сам артист на то, что его не хотят видеть в Челябинске, но они наотрез отказываются от любых комментариев.

— Вот у Элджея и спросите! — отметил организатор по имени Александр.

Антимонопольная служба проверяет рекламу концерта Элджея на предмет соблюдения рекламного законодательства: на одних афишах был указан возрастной ценз 16+, на других 18+.

— События, которые развиваются сейчас, не отразятся на ходе нашего расследования, — отметила пресс-секретарь УФАС Наталья Мартынюк.

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