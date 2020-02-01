2020-02-01T17:45:38+03:00
Общество

«Хорошая реклама аптекам!»: жители Челябинска ответили на призыв Карена Даллакяна надеть маски

Известный зоозащитник призвал земляков защищаться от коронавируса [Первый отклик]
Лидия ПЕСКОВА
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Пока носить маску в России не модно и даже немного стыдно.Пока носить маску в России не модно и даже немного стыдно.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Паника из-за опасного коронавируса добралась до Челябинска. А из-за ОРВИ и гриппа школы начали закрывать на карантин. Зоозащитник Карен Даллакян призвал земляков носить маски.

— Когда идут эпидемии, маски — одна из первых профилактических мер. Нужно носить их и не стыдится. А еще мы страдаем от плохого воздуха. Так ходите в масках — получится хороший флешмоб, — сказал Карен Даллакян КП-Челябинск.

Но к призыву Карена читатели «Комсомолки» отнеслись неоднозначно.

— Хорошая реклама аптекам! Я пользуюсь оксолиновой мазью. Или это уже не модно? Посчитайте, во сколько выльется одному члену семьи покупка масок на месяц, — пишут челябинцы в откликах к публикации.

— Маска эффективна первые 10 минут, после этого ты сам становишься одной ходячей бактерией...

— Маску нужно носить больным. И почаще менять. На улице люди в масках выглядят максимально странно.

Юмористы советуют землякам принимать по утрам ударную дозу чеснока и — в маршрутку.

Среди прочего маска поможет не подхватить коронавирус.

Среди прочего маска поможет не подхватить коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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