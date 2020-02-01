2020-02-01T19:17:13+03:00
Общество

В Челябинске появились первые жалобы на поборы в школах при зачислении в первый класс

В одном из лицеев с учеников попросили по 10 тысяч рублей
Лидия ПЕСКОВА
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Еще не школьники, но уже должники.Еще не школьники, но уже должники.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В субботу, 1 февраля, в Челябинске, несмотря на выходной, начали принимать заявления на зачисление в первые классы. Заявление можно подать при помощи Интернета, а также лично.

Житель Челябинска пожаловался на то, что в лицее № 148 ему выдали договор на матпомощь лицею и настоятельно попросили перевести минимум десять тысяч рублей. Такой шаг возмутил отца будущего первоклашки, ведь он принес заявление в школу, к которой относится по прописке.

— Родители могут оказать материальную помощь учебному заведению. Но такие взносы являются добровольными и не должны влиять на зачисление ребенка в школу. Причем, деньги родители могут перечислять только после того, как ребенка зачислят в учебное заведение, — говорят в министерстве образования Челябинской области.

Впрочем другие родители и директор школы говорят, что договоры на помощь в 148-й раздавали на добровольной основе.

— Надо было на диктофон записывать! — советуют горожане обиженному мужчине.

— А еще надо отменять попечительские советы. А то сборы ведутся, только требует не директор или учитель, а родитель из совета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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