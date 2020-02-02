Свадьба в день-перевертыш: сколько пар поженились 02.02.2020 в Челябинске
02.02.2020 — особенный день, который называется палиндром — число (а также буквосочетание), которое одинаково читающееся в обоих направлениях. В этот день зарегистрировать свой брак решили 89 челябинских пар, сообщили в Госкомитете по делам ЗАГС. Кому-то просто понравилась красивая дата, кто-то посчитал, что советание двоек и нулей принесет счастье.
Поскольку красивая дата выпала на воскресенье, когда у госучреждений выходной, работал только в отделении ЗАГС Металлургического района. Также по этому случаю распахнули свои двери ЗАГСы Златоуста, Карабаша, Копейска, Кыштыма, Магнитогорска, Миасса, Снежинска, Трехгорного, Троицка, Чебаркуля и Южноуральска.
Следующий день-перевертыш будет через 100 лет — 12.02.2021. А вот дату 20.01.2020 челябинские пары проигнорировали — в этот день было всего четыре свадьбы.
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ИСТОЧНИК KP.RU