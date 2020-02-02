2020-02-02T12:43:20+03:00
Общество

Свадьба в день-перевертыш: сколько пар поженились 02.02.2020 в Челябинске

Свои двери для молодоженов открыл только один ЗАГС
Ирина Фадюшина
Поделиться:
Комментарии: comments1
Красивая дата запомнится всемКрасивая дата запомнится всемФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

02.02.2020 — особенный день, который называется палиндром — число (а также буквосочетание), которое одинаково читающееся в обоих направлениях. В этот день зарегистрировать свой брак решили 89 челябинских пар, сообщили в Госкомитете по делам ЗАГС. Кому-то просто понравилась красивая дата, кто-то посчитал, что советание двоек и нулей принесет счастье.

Поскольку красивая дата выпала на воскресенье, когда у госучреждений выходной, работал только в отделении ЗАГС Металлургического района. Также по этому случаю распахнули свои двери ЗАГСы Златоуста, Карабаша, Копейска, Кыштыма, Магнитогорска, Миасса, Снежинска, Трехгорного, Троицка, Чебаркуля и Южноуральска.

Следующий день-перевертыш будет через 100 лет — 12.02.2021. А вот дату 20.01.2020 челябинские пары проигнорировали — в этот день было всего четыре свадьбы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как подать заявление в ЗАГС через Госуслуги в Челябинске: регистрация брака

Простым языком объясняем, как подать заявление в ЗАГС через Госуслуги и сохранить нервы [Инструкция «КП»]

Сколько стоит свадьба в Челябинске

«Комсомолка» рассчитала среднюю стоимость праздника и узнала, как сэкономить (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Не смогли разбудить»: в самолете Челябинск-Москва умер пассажир
Свадьба в день-перевертыш: сколько пар поженились 02.02.2020 в Челябинске
«Для дома и кухни»: житель Челябинска выставил на продажу девочку
Помолились о мире: в Челябинск привезли святыню главного военного храма России
Карантин в Челябинске: закрыты еще две школы
На дорогах Челябинской области ожидаются гололед и метель
Быстрее Екатеринбурга: за сколько лет окупаются комнаты в Челябинске
Пока все спали: в небе над Челябинской областью пролетел метеорит
Артистам театра оперы и балета в Челябинске помогут с ипотекой
Предприятие из Челябинской области заработает на коронавирусе
В Челябинске появились первые жалобы на поборы в школах при зачислении в первый класс
Матери погибшего при взрыве в Магнитогорске отказались выплачивать компенсацию за квартиру
«Хорошая реклама аптекам!»: жители Челябинска ответили на призыв Карена Даллакяна надеть маски
«Дочка-школьница осиротела»: родные погибшей на трассе М-5 супружеской пары ищут свидетелей ДТП в Челябинской области
Три банки пива и подгузники: житель Челябинска вынес из супермаркета необычный «джентльменский набор»
Мошенники заставили жителя Челябинской области съездить в банк и перевести им миллион
Пенсионерка из Челябинска нашла родную сестру спустя 78 лет после эвакуации из Сталинграда
В школе в Челябинской области, где дети планировали теракт, уволили директора и ее зама
В Челябинске продают черепашку за 130 тысяч рублей
Двое в масках напали на 90-летнего старика в Челябинской области
Порезанную во время родов малышку в Челябинской области взяла под личную опеку детский омбудсмен
«Сделать предстоит немало, но темп взят хороший»: глава Челябинска о ходе благоустройства набережной Миасса
Несмотря на субботу в школах Челябинской области стартовала приемная кампания в первый класс
Городок в Челябинской области закрыл все школы и училища на карантин