2020-02-02T18:06:38+03:00
Общество

Искали коронавирус: туристы пожаловались на долгую проверку по прилету в Челябинск

Пассажиров проверяли на тепловизоре
Ирина Фадюшина
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Из Пхукета в Челябинск прибыли более двух сотен туристовИз Пхукета в Челябинск прибыли более двух сотен туристовФото: Андрей АБРАМОВ
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Туристов, вернувшихся с отдыха в Пхукете, полчаса не выпускали из самолета из-за проверки на коронавирус. По словам пассажиров, на 200 с лишним человек была всего одна женщина-специалист.

Измученных восьмичасовым перелетом людей начали проверять с помощью тепловизора и заставили заполнить анкеты. Некоторые уже успели надеть теплую одежду, маленькие дети начали плакать.

Ранее четверо южноуральцев, вернувшихся на родину из Китая, пожаловались медикам на повышенную температуру. Пациентов первым делом проверили на коронавирус. Но ни в одном из случаев инфекция не подтвердилась.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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