У прокуратуры возникли вопросы к благоустройству набережной в Челябинске

3 Февр. 2020 2020-02-03T07:18:23+03:00

Такой набережная стала через несколько дней после ремонта. Фото: «Челябинский урбанист»

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Прокуратура Челябинской области просит возбудить уголовное дело из-за реконструкции набережной на реке Миасс. Ведомство считает, что работа проведена не качественно и в недостаточном объеме.

— Сейчас мы передали в следственные органы и материалы проверки по реконструкции набережной реки Миасс — по тем работам, что уже выполнены. Нарушения есть и в действиях заказчиков работ, и, конечно, в действиях подрядчика, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Вопросы по благоустройству возникали как у жителей, так и городских активистов. Лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов отметил, что покрытие уложено очень плохо: плитку придется менять уже весной из-за воды.

Кроме того, по материалам прокуратуры Челябинской области уже возбуждено уголовное дело по хищениям при ремонте здания городской филармонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU