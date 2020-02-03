В Челябинске из кранов течет агрессивная вода

3 Февр. 2020 2020-02-03T08:08:29+03:00

Ржавая вода льется из кранов жителей Челябинска уже почти месяц. Фото: СОЦСЕТИ

Изменить размер текста: A A

Более 200 жалоб на качество воды поступило на прошлой неделе в мэрию Челябинска. Об этом сообщили на аппаратном совещании 3 февраля. В основном, как подчеркнул начальник УЖКХ Челябинска Александр Астахов, из Калининского и Курчатовского районов.

Мобильные бригады МУП ПОВВ выезжают по жалобам, отбирают пробы воды на анализ. На данный момент выявлено незначительное превышение содержания марганца, но, как отметил Астахов, на качество воды это существенно повлиять не может.

На очистных сооружениях работают над снижением агрессивности воды. В мэрии подчеркнули, что горожане почувствуют это уже 3-4 февраля.

СПРАВКА КП

Агрессивной называется вода с примесями. Снижают ее агрессивность специальными осветлителями.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/754433" frameborder="0"></iframe> Ржавая вода в Челябинске.Видео: Александр СМОЛЬНИКОВ

КП-Челябинск собрала возможные версии этого ржавого ЧП, а также обратилась за советом к эксперту. Подробности — по ссылке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU