2020-02-03T08:08:29+03:00
Общество

В Челябинске из кранов течет агрессивная вода

Специалисты МУП ПОВВ бьются над разгадкой причин ухудшения
Инна КУМЕЙКО
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Ржавая вода льется из кранов жителей Челябинска уже почти месяц.Ржавая вода льется из кранов жителей Челябинска уже почти месяц.Фото: СОЦСЕТИ
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Более 200 жалоб на качество воды поступило на прошлой неделе в мэрию Челябинска. Об этом сообщили на аппаратном совещании 3 февраля. В основном, как подчеркнул начальник УЖКХ Челябинска Александр Астахов, из Калининского и Курчатовского районов.

Мобильные бригады МУП ПОВВ выезжают по жалобам, отбирают пробы воды на анализ. На данный момент выявлено незначительное превышение содержания марганца, но, как отметил Астахов, на качество воды это существенно повлиять не может.

На очистных сооружениях работают над снижением агрессивности воды. В мэрии подчеркнули, что горожане почувствуют это уже 3-4 февраля.

СПРАВКА КП

Агрессивной называется вода с примесями. Снижают ее агрессивность специальными осветлителями.

Ржавая вода в Челябинске.Видео: Александр СМОЛЬНИКОВ

КП-Челябинск собрала возможные версии этого ржавого ЧП, а также обратилась за советом к эксперту. Подробности — по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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