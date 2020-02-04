В Челябинске будут быстрее убирать улицы от снега
На прошедших выходных Челябинск засыпало снегом. На борьбу с ним вышли новые подрядчики. Глава города Наталья Котова проверила качество уборки и озвучила свои замечания на аппаратном совещании в мэрии.
По ее словам, убирать снег дорожники должны в течение двух-трех дней после снегопада, а не девяти, как прописано в нынешнем регламенте. Этот порядок планируется изменить.
Подрядчики уверяют, что не справились с уборкой из-за недостаточного количества техники. К 15 февраля она должна поступить.
— Мы провели большое совещание под моим руководством. По нашим подсчетам, техники должно стать минимум в 2,5 — 3 раза больше, чтобы максимально быстро убирать, — сообщила журналистам Наталья Котова.
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ИСТОЧНИК KP.RU