2020-02-04T06:35:14+03:00
Общество

В Челябинске будут быстрее убирать улицы от снега

Для этого закупят больше техники
Валентина ВАГАНОВА
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Глава города поручила убирать улицы в первые два-три дня после снегопада.Глава города поручила убирать улицы в первые два-три дня после снегопада.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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На прошедших выходных Челябинск засыпало снегом. На борьбу с ним вышли новые подрядчики. Глава города Наталья Котова проверила качество уборки и озвучила свои замечания на аппаратном совещании в мэрии.

По ее словам, убирать снег дорожники должны в течение двух-трех дней после снегопада, а не девяти, как прописано в нынешнем регламенте. Этот порядок планируется изменить.

Подрядчики уверяют, что не справились с уборкой из-за недостаточного количества техники. К 15 февраля она должна поступить.

— Мы провели большое совещание под моим руководством. По нашим подсчетам, техники должно стать минимум в 2,5 — 3 раза больше, чтобы максимально быстро убирать, — сообщила журналистам Наталья Котова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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