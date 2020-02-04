Дело о резонансном ДТП с участием бывшего вице-губернатора Челябинской области отправили в суд

4 Февр. 2020 2020-02-04T14:28:35+03:00

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Прокуратура передала в суд дело о громком ДТП в Аргаяшском районе, произошедшее в июле прошлого года. Обвиняемым по нему проходит бывший вице-губернатора Челябинской области, бизнесмен Андрей Косилов. По версии следствия, его Lexus выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу». В ней ехала в компания молодых людей из Екатеринбурга.

22-летний водитель и его пассажиры получили травмы разной степени тяжести. Больше всех пострадала 20-летняя студентка, она до сих пор в больнице. Также травмировался пассажир Lexus.

— Потерпевшими заявлены иски о возмещении морального вреда на общую сумму в 13 млн рублей. На имущество обвиняемого, объекты недвижимости и автомобиль, наложен арест. Свою вину он не признал, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Уголовное дело направлено в Аргаяшский районный для рассмотрения по существу. Косилова будут судить по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание — до двух лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU