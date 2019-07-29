Очевидцы ДТП с Андреем Косиловым: именно его «Лексус» выехал на встречную полосу

Громкое ДТП с Андреем Косиловым — бизнесменом и бывшим вице-губернатором Челябинской области — обрастает новыми подробностями. Очевидцы дают показания, что именно его «Лексус» выехал на встречную полосу и протаранил «Ладу Весту». Хотя сам Андрей Николаевич усомнился в этой версии. Между тем, пострадавшая пассажирка «Лады» находится в больнице в тяжелом состоянии. И полиция готовится возбудить уголовное дело.

НА ВСТРЕЧНОЙ ПОЛОСЕ БЫЛ «ЛЕКСУС»

— «Лексус» пошел на обгон на изгибе дороги. А тут «Лада» навстречу. «Лексус» начал возвращаться на свою полосу. И водитель «Лады» вырулил туда же. Он, конечно, мог вывернуть руль в другую сторону — к обочине. Но тогда машина могла вылететь с дороги и перевернуться, — говорят очевидцы, видевшие момент ДТП.

Свидетели говорят, что «Лексус» был вынужден выехать на встречную полосу. Перед ним ехала другая машина, которая резко притормозила на плохой дороге. Андрей Косилов за рулем «Лексуса» решил ее объехать — не заметил на изгибе дороги, что приближается «Лада».

ВИНОВНИКУ ДТП ГРОЗИТ ДО ДВУХ ЛЕТ КОЛОНИИ

После столкновения «Ладу» сильно смяло. Проезжавшие мимо автомобилисты бросились помогать людям выбраться из разбитого салона. Трех человек увезли в больницу. Это 22-летний водитель легковушки и его пассажиры — парень с девушкой. Последняя пострадала сильнее всех. Сейчас она подключена к аппарату ИВЛ.

Сам Андрей Косилов остался цел. Алкоголя в крови не нашли. Он пообещал всю необходимую помощь пострадавшим, но вину пока не признает — предлагает дождаться результатов расследования.

В полиции уже озвучили первые данные о ДТП.

— По предварительной версии, виноват водитель «Лексуса». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Уголовное дело могут возбудить по статье 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание — до двух лет лишения свободы.

Андрей Косилов попал в ДТП в Челябинской области.Видео: очевидцы.

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