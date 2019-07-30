2019-07-30T07:52:43+03:00
Общество

Кто такой Андрей Косилов, попавший в ДТП в Челябинской области

После аварии с «Лексусом» и «Ладой» в Аргаяшском районе южноуральцы интересуются, кто такой Андрей Косилов [досье]
Сергей УФИМЦЕВ
Поделиться:
Андрей Косилов - один из самых известных бизнесменов на Урале.Андрей Косилов - один из самых известных бизнесменов на Урале.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

В Челябинской области «Лексус» выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу». Пострадали три человека. Одна из пострадавших — студентка из Екатеринбурга — находится в тяжелом состоянии. За рулем «Лексуса» был один из самых известных бизнесменов на Урале. Рассказываем, кто такой Андрей Косилов.

Почти 10 лет назад он был вторым человеком в Челябинской области. Андрей Косилов работал в команде губернатора Петра Сумина и был его первым заместителем. Когда Петр Иванович уезжал в командировки или уходит в краткосрочный отпуск, у руля оставлял именно Андрея Косилова. Андрей Николаевич считается высококлассным управленцем. На посту первого вице-губернатора Челябинской области отвечал за социальный блок и сельское хозяйство.

Когда в 2010 году Сумин ушел в отставку и губернатором назначили Михаила Юревича, Косилов ушел из политики и занялся бизнесом. Сейчас он управляет агрохолдингом «Равис». Это одна из крупнейших птицефабрик на Урале. Андрей Косилов лично снимается в рекламе своей компании. В недавнем интервью на радио «Комсомольская правда» слушатель спросил его, зачем ему светиться на ТВ и самому рекламировать свою продукцию.

Андрей Косилов на радио "Комсомольская правда". Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Андрей Косилов на радио "Комсомольская правда".Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Мне это было нужно не только для продвижения своей компании, но и чтобы восстановить свое доброе имя. Когда губернатором был Юревич, про меня распускали много грязных сплетен. Встречаю уважаемого человека, а от него прямо агрессия чувствуется, — объяснил Андрей Косилов.

ДОСЬЕ «КП»

Андрей Косилов

Родился и вырос в Челябинске. 58 лет. Окончил Челябинский институт механизации и электрификации сельского хозяйства. Получив высшее образование, работал в органах ВЛКСМ. Так и познакомился с будущим главой Челябинской области Петром Суминым.

В 90-х сначала занимался бизнесом, а в 1996 году перешел на работу в правительство региона. Награжден медалью «За заслуги перед Челябинской областью». Женат, есть внуки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с бывшим вице-губернатором Челябинской области

Из трех раненых в больницах остаются двое. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Бандиты в Минводах меняли детей на бронежилеты и автоматы: Как реальные подвиги спецназа становились сюжетами кинобоевиков
Управление «А» центра спецназначения ФСБ отмечает 45 лет. С легендарным бывшим командиром «Альфы» Геннадием Зайцевым мы поговорили о том, чем фильмы отличаются от жизни
Новости 24
Из-за аномальной жары на юге Челябинской области объявлен режим ЧС
«Избивает кактусом и таскает за волосы»: В Зауралье ребенок пришел в полицию с жалобой на маму-тирана
Падающий лифт держит в страхе жителей челябинской многоэтажки
В Челябинской области снизится транспортный налог
Алексей Текслер поговорил с работниками «Мечела» о закрытии больниц
В Челябинске откроется медцентр для помощи недоношенным детям
Учитесь плавать! В челябинском бассейне «Строитель» появится новая ванная
Лиса дважды попыталась напасть на женщину в Челябинской области
В Челябинской области штрафуют любителей шашлыков
Раскрыта тайна девочки с гигантскими ножницами в центре Челябинска
«Дети играют пылью и грязью»: в детсадах под Челябинском запретили песок
Бывший замначальника УФМС Челябинской области остаётся под следствием
В Челябинской области поймали велосипедиста, срывавшего золотые украшения с пенсионерок
В Челябинске за взятку задержали сотрудника медицинского вуза
На Южном Урале ночью похолодает до +3 градусов
В Челябинской области закрыли детский палаточный лагерь после трагедии в Хабаровском крае
На бывшего вице-губернатора Челябинской области возбудили уголовное дело после ДТП с тремя пострадавшими
Получите скидку 10% при оплате картой Mastercard ПАО "Челябинвестбанк" в магазинах Duty Free
Пьяный житель Челябинской области попал под грузовой поезд
Челябинск закрыли для фур
Европейцы опубликовали итоги расследования по выбросу рутения-106 в Челябинской области
В центре Челябинска вырубят здоровые деревья ради пешеходных дорожек
Ложись! В Челябинске в реке Миасс нашли снаряд
На горном хребте Южного Урала заблудились 14 туристов из Магнитогорска