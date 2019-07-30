Кто такой Андрей Косилов, попавший в ДТП в Челябинской области

В Челябинской области «Лексус» выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу». Пострадали три человека. Одна из пострадавших — студентка из Екатеринбурга — находится в тяжелом состоянии. За рулем «Лексуса» был один из самых известных бизнесменов на Урале. Рассказываем, кто такой Андрей Косилов.

Почти 10 лет назад он был вторым человеком в Челябинской области. Андрей Косилов работал в команде губернатора Петра Сумина и был его первым заместителем. Когда Петр Иванович уезжал в командировки или уходит в краткосрочный отпуск, у руля оставлял именно Андрея Косилова. Андрей Николаевич считается высококлассным управленцем. На посту первого вице-губернатора Челябинской области отвечал за социальный блок и сельское хозяйство.

Когда в 2010 году Сумин ушел в отставку и губернатором назначили Михаила Юревича, Косилов ушел из политики и занялся бизнесом. Сейчас он управляет агрохолдингом «Равис». Это одна из крупнейших птицефабрик на Урале. Андрей Косилов лично снимается в рекламе своей компании. В недавнем интервью на радио «Комсомольская правда» слушатель спросил его, зачем ему светиться на ТВ и самому рекламировать свою продукцию.

Андрей Косилов на радио "Комсомольская правда".Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Мне это было нужно не только для продвижения своей компании, но и чтобы восстановить свое доброе имя. Когда губернатором был Юревич, про меня распускали много грязных сплетен. Встречаю уважаемого человека, а от него прямо агрессия чувствуется, — объяснил Андрей Косилов.

ДОСЬЕ «КП»

Андрей Косилов

Родился и вырос в Челябинске. 58 лет. Окончил Челябинский институт механизации и электрификации сельского хозяйства. Получив высшее образование, работал в органах ВЛКСМ. Так и познакомился с будущим главой Челябинской области Петром Суминым.

В 90-х сначала занимался бизнесом, а в 1996 году перешел на работу в правительство региона. Награжден медалью «За заслуги перед Челябинской областью». Женат, есть внуки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с бывшим вице-губернатором Челябинской области

Из трех раненых в больницах остаются двое. (подробности)