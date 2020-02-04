Все школы Курганской области уходят на карантин
Количество заболевших ОРВИ и гриппом в Курганской области превысило разумные нормы. Самый большой скачок медики наблюдают среди детей до 14 лет. Если в Челябинске на карантин закрывают отдельные школы, то в Зауралье — все общеобразовательные заведения сразу.
— Ученики всех школ региона будут распущены с четверга, 6 февраля, на десять дней. Если количество заболевших за это время не пойдет на спад, карантин могут продлить, — сообщает пресс-служба правительства Курганской области.
Также по области ограничено проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий в закрытых помещениях. При этом переносить их на свежий воздух не возбраняется.
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ИСТОЧНИК KP.RU