2020-02-04T14:42:41+03:00
Общество

Все школы Курганской области уходят на карантин

Учебные заведения распустят школьников уже в ближайший четверг
Лидия ПЕСКОВА
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Каникулы далеко, а карантин - близко.Каникулы далеко, а карантин - близко.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Количество заболевших ОРВИ и гриппом в Курганской области превысило разумные нормы. Самый большой скачок медики наблюдают среди детей до 14 лет. Если в Челябинске на карантин закрывают отдельные школы, то в Зауралье — все общеобразовательные заведения сразу.

— Ученики всех школ региона будут распущены с четверга, 6 февраля, на десять дней. Если количество заболевших за это время не пойдет на спад, карантин могут продлить, — сообщает пресс-служба правительства Курганской области.

Также по области ограничено проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий в закрытых помещениях. При этом переносить их на свежий воздух не возбраняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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