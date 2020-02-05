В школе, где подростки готовили теракт в Челябинской области, поменяли директора
В школе № 125 города Снежинска, где два подростка планировали теракт в столовой, на прошлой неделе уволили директора и ее зама. А на этой неделе коллективу представили нового руководителя. Возглавлять учебное заведение будет Наталья Лазуренко.
В коллективе школы она не новичок. До этого Наталья Лазуренко была замом директора, отвечала за порядок в начальной школе.
Предыдущий директор и еще один заместитель написали заявление об уходе по собственному желанию. Однако ясно, что к такому шагу их подтолкнул скандал с готовящимся терактом.
Два девятиклассника школы планировали устроить взрыв в столовой, а затем расстрелять убегающих школяров. Одноклассники мальчиков знали об этих планах и даже предупреждали социального педагога, но никто из сотрудников школы не принял это всерьез.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU