В школе, где подростки готовили теракт в Челябинской области, поменяли директора

5 Февр. 2020 2020-02-05T10:35:21+03:00

Новый руководитель до этого отвечала за порядок в начальных классах

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В школе № 125 города Снежинска, где два подростка планировали теракт в столовой, на прошлой неделе уволили директора и ее зама. А на этой неделе коллективу представили нового руководителя. Возглавлять учебное заведение будет Наталья Лазуренко.

В коллективе школы она не новичок. До этого Наталья Лазуренко была замом директора, отвечала за порядок в начальной школе.

Предыдущий директор и еще один заместитель написали заявление об уходе по собственному желанию. Однако ясно, что к такому шагу их подтолкнул скандал с готовящимся терактом.

Два девятиклассника школы планировали устроить взрыв в столовой, а затем расстрелять убегающих школяров. Одноклассники мальчиков знали об этих планах и даже предупреждали социального педагога, но никто из сотрудников школы не принял это всерьез.

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ИСТОЧНИК KP.RU