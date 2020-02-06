2020-02-06T08:51:45+03:00
Экономика

В Челябинской области все больше людей платят картами

Но и налички со счетов снимают порядочно
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Челябинцы все активнее используют банковские карты.Челябинцы все активнее используют банковские карты.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Изменить размер текста:

Челябинская область заняла девятое место в стране по количеству проведенных по банковским картам операций. Южноуральцы использовали «пластик» 428 млн за девять месяцев 2019 года. Статистику подготовила пресс-служба челябинского отделения Уральского ГУ Банка России по запросу КП-Челябинск.

Чаще всего южноуральцы достают банковскую карту для оплаты товаров и услуг. С января по сентябрь прошлого года жители потратили 233,5 млрд рублей. Безнал — это более трети всех платежей в регионе.

— За 9 месяцев 2019 года жители Челябинской области сняли наличные деньги 55 млн раз на сумму свыше 431 млрд рублей. Количеству операций меньше, чем в 2018 году, но сумма снятых денег увеличилась, — сообщили в отделении Центробанка.

Средняя сумма операции получения наличных также увеличилась с 7 561 до 7 857 рублей.

Отказ от наличных: стоит ли везде расплачиваться только банковскими картами

00:00
00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Корреспондент КП-Челябинск из принципа отказался от денег

Хрустящие купюры не держал в руках пять лет. Забыл, каково это доставать из кармана деньги. Свято верю, что будущее сегодня и жду, пока чип с банковским счетом можно будет зашить в ладонь или запрограммировать оплату по сетчатке глаза. (далее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем резонансного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске покажут фильм о самом маленьком солдате Великой Отечественной
«Я его слепила из того, что было»: жители Челябинска смеются над подземным переходом у бывшего «Ритма»
«Есть по 6 рублей и по 70»: УФАС проверила цены в аптеках Челябинска на медицинские маски
В Челябинской области все больше людей платят картами
Водитель, угробивший на дороге директора «Руслады», выслушал приговор в Челябинской области
На одном из предприятий Челябинска люди полтора года работали без зарплаты
Паспорта болельщика начали выдавать в Челябинске к Чемпионату Европы по футболу UEFA 2020
Осужденный на четыре года глава района в Челябинской области потерял должность
Кот с трудным характером ищет семью в Челябинске
«Хотят Мерин бизнес-класса за 85 рублей!»: пассажиры отказывают таксистам на дешевых авто
«Ей просто не везло!»: жители Челябинска вступились за мать, у которой забрали в детдом пятерых детей
В Челябинской области из окна выпала четырехлетняя девочка