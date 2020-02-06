В Челябинской области все больше людей платят картами

6 Февр. 2020 2020-02-06T08:51:45+03:00

Но и налички со счетов снимают порядочно

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Челябинская область заняла девятое место в стране по количеству проведенных по банковским картам операций. Южноуральцы использовали «пластик» 428 млн за девять месяцев 2019 года. Статистику подготовила пресс-служба челябинского отделения Уральского ГУ Банка России по запросу КП-Челябинск.

Чаще всего южноуральцы достают банковскую карту для оплаты товаров и услуг. С января по сентябрь прошлого года жители потратили 233,5 млрд рублей. Безнал — это более трети всех платежей в регионе.

— За 9 месяцев 2019 года жители Челябинской области сняли наличные деньги 55 млн раз на сумму свыше 431 млрд рублей. Количеству операций меньше, чем в 2018 году, но сумма снятых денег увеличилась, — сообщили в отделении Центробанка.

Средняя сумма операции получения наличных также увеличилась с 7 561 до 7 857 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU