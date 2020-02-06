2020-02-06T16:21:52+03:00
Общество

Высокоскоростная магистраль между Челябинском и Екатеринбургом станет дешевле

Ранее о дороговизне проекта высказывался Алексей Текслер
Андрей Москвичев
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Эксперты боятся высокой нагрузки на бюджет регионаЭксперты боятся высокой нагрузки на бюджет регионаФото: Евгения ГУСЕВА
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Запланированная скоростная железная дорога между Челябинском и Екатеринбургом выйдет дешевле для региона, чем планировалось. Как выяснило издание «Южноуральская панорама», все благодаря новой финансовой модели.

Перерабатывать стоимость проекта начали после оценки губернатора Алексея Текслера. По мнению главы региона, планируемый пассажиропоток не сможет оправдать затраты области на строительство.

— Новая версия финансовой модели проекта учитывает изменение организационно-правовой модели и перераспределение нагрузки на региональный бюджет таким образом, что максимальный платеж на стадии эксплуатации из регионального бюджета за счет дополнительных налоговых доходов снижен в четыре раза, — цитирует издание представителей хозяйственного партнерства «Уральская скоростная магистраль».

Высокоскоростную железную дорогу между Челябинском и Екатеринбургом планируют построить к 2025 году. Благодаря магистрали из одного города в другой можно будет попасть меньше чем за час. При этом, сейчас предлагаются альтернативные проекты. Так, есть вариант постройки шестиполосной автодороги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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