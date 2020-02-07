Отменят ли «Лыжню России-2020» в Челябинске из-за карантина

7 Февр. 2020 2020-02-07T12:17:57+03:00

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Традиционные всероссийские старты из-за отсутствия снега в этом году отменили в 30 регионах страны. На Южном Урале и в Челябинске с этим проблем нет.

Однако, из-за карантина, связанного с эпидемией гриппа и ОРВИ, который с 5 февраля объявлен в Челябинске некоторых территориях региона, многие задавали вопрос: состоятся ли массовые соревнования и забеги «Лыжни России»?

В Управлении физкультуры спорта и туризма администрации Челябинска сообщили, что в городе до особого распоряжения ограничено проведение любых спортивных мероприятий, тренировочных занятий в закрытых помещениях. Чиновники пояснили, что спортивно-массовые мероприятия, в том числе, и «Лыжня России-2020» проходят на открытом воздухе, а значит под ограничения не попадают.

Напомним, на Южном Урале старты пройдут во всех городах региона. Главные площадки — Челябинск, Магнитогорск и Златоуст. Торжественные открытия и старты массовых забегов — с 12.00.

Подробнее о соревнованиях здесь >>

ИСТОЧНИК KP.RU