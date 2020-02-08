Девушку из Китая госпитализировали в Челябинске
Врачи в защитных костюмах приехали в общежитие одного из челябинских ВУЗов в пятницу, 7 февраля. Они госпитализировали китайскую студентку. Без паники!
Скорее всего, это не коронавирус. Во-первых, у девушки — симптомы обычной простуды. Во-вторых, она сама вышла из здания (пациентов с подозрением на коронавирус выносят в специальном боксе). А в-третьих, она и в Китае-то давно не была.
Однако, в сложившейся ситуации медики перестраховываются. Решили, что лучше уточнить диагноз студентки в условиях больницы.
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ИСТОЧНИК KP.RU