Девушку из Китая госпитализировали в Челябинске

8 Февр. 2020 2020-02-08T08:09:31+03:00

Ее увезли в больницу из студенческого общежития

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Врачи в защитных костюмах приехали в общежитие одного из челябинских ВУЗов в пятницу, 7 февраля. Они госпитализировали китайскую студентку. Без паники!

Скорее всего, это не коронавирус. Во-первых, у девушки — симптомы обычной простуды. Во-вторых, она сама вышла из здания (пациентов с подозрением на коронавирус выносят в специальном боксе). А в-третьих, она и в Китае-то давно не была.

Однако, в сложившейся ситуации медики перестраховываются. Решили, что лучше уточнить диагноз студентки в условиях больницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU