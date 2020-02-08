В аэропорту Челябинска за одно утро задержали вылет 19 самолетов
Примерно в 5 часов утра в субботу, 8 февраля, в челябинском аэропорту «Курчатов» случился багажный коллапс. Встала транспортная лента. Пассажирам объявили, что регистрация приостановлена по техническим причинам. 19 рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Казань и Минеральные Воды задержали на несколько часов. Поломку устранили. Но пассажирам пришлось ждать: кому-то час, а кому-то и все три.
Онлайн-табло: самолеты вылетали из челябинского аэропорта с задержкой на 1 - 3 часа. Скрин с сайта cekport.ru
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ИСТОЧНИК KP.RU