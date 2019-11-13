Аэропорт Челябинска, ставший мемом, это — «не место для прогулок»

Увидев имя «Игорь» на стекле огромных фасадных окон нового терминала аэропорта Челябинск, местные острословы подпрыгнули от радости и принялись упражняться в остроумии. Как это — имя есть, а фамилии нет?

В соцсетях пошли фотожабы. Игорь? Почему бы не Николаев, например!

Напомним, что наш аэропорт носит имя физика-ядерщика Игоря Курчатова.

— Шереметьево, Домодево, Внуково… А у нас — Игорь. Просто Игорь, — комментирует читатель КП-Челябинск Сергей Городецкий в нашей группе в ВК.

— Нужно писать «аэропорт имени Игоря Курчатова» — так гораздо солиднее, — заметила Юлия Бухарова.

ОСТАЛАСЬ БУКВА «О»

— Фамилия уже почти смонтирована, — говорит пресс-секретарь Челябинского аэропорта Сергей Куклев. — Осталось прикрепить букву «О». Терминал, напомню, еще не открыт, и строительство идет этапами.

Челябинский урбанист Лев Владов упрекнул новострой:

— Заключительный аккорд эпохи Алейникова: транспортная схема нового международного терминала Челябинска оказалась невероятно бездарной и античеловеческой. Абсолютно проавтомобильная, ноль удобств для пешеходов, метров зелени, деревьев. Эта площадь, как метафора, показывает прилетевшему состояние текущего Челябинска. Я видел слишком много аэропортов в своей жизни, мой мозг заражен насмотренностью, — делится эмоциями Лев.

ЗЕЛЕНЬ БУДЕТ!

— Привокзальная площадь — не место для прогулок. Появится скверик — гуляйте там, — продолжает Сергей Куклев. — А пешеходные маршруты у нас есть, они идут вдоль терминалов. Что касается величины автостоянки, ее емкость рассчитана по нормативам, с учетом пиковой нагрузки, когда она может вместить 500 машин.

Еще пресс-секретарь аэропорта сравнил строительство с возведением жилого дома:

— У новостройки вековые дубы сразу появляются? Все благоустройство делается потом. Терминал сдадут к зиме и заниматься озеленением — немного глупая затея. Весной и займемся. Что-то будет: садик, сквер...

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