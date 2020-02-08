8 Февр. 2020 2020-02-08T11:01:55+03:00

Карантинный центр для прибывающих в Челябинскую область из Китая открыли в Варне. Фото: варна74.рф

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В селе Варна Челябинской области открыли пункт временного размещения граждан КНР. Это сделано, чтобы предотвратить распространение китайского коронавируса 2019-nCoV в регионе. Такие профилактические меры действуют по всей России.

Местом для карантина стал социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов «Тополек». Туда сразу же поселили двух человек из КНР. В министерстве социального развития Челябинской области отметили, что никаких признаков вирусных заболеваний у них нет.

Граждане Китая будут находиться в Центре 14 дней. Столько времени длится инкубационный период заболевания. Иностранцы не выходят за территорию пункта и постоянно находятся под присмотром специалистов.

Карантинный центр для прибывающих в Челябинскую область из Китая открыли в Варне. Фото: варна74.рф

Жители Варны были напуганы новостью об открытии карантинного центра и даже собирались перекрыть дорогу. 7 февраля вице-губернатор Анатолий Векшин встретился с селянами и успокоил: к ним не будут массово свозить больных китайцев.

Процедура такая: если у человека, прилетевшего в Челябинскую область из Китая, обнаруживают признаки болезни или хотя бы повышение температуры (измерение происходит сразу в аэропорту), его тут же отправляют в больницу. Если ничего такого нет — он временно селится в карантинном центре.

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ИСТОЧНИК KP.RU