2020-02-08T14:07:24+03:00
Общество

15 граждан Китая отправились на карантин по коронавирусу в Челябинской области

В регионе организовали еще один пункт временного размещения граждан КНР
Ирина КАРЕЛИНА
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Карантинный центр в Миассе. Фото: пресс-служба Минздрава Челябинской областиКарантинный центр в Миассе. Фото: пресс-служба Минздрава Челябинской области
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После того, как жители Варны возмутились открывшемуся у них карантинному центру, к ним не повезли 15 прилетевших в Челябинскую область китайцев. Их отправили в Миасс. Там в медицинском центре «Северный» организовали еще одну временную карантинную зону. Там есть изолированные боксы и все необходимые медикаменты на всякий случай.

В Минздраве Челябинской области отмечают, что все 15 человек здоровы, а на карантине они должны находиться по правилам безопасности. Через 14 дней (столько времени длится инкубационный период), если не будет выявлено признаков заболевания, их отпустят.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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