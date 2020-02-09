2020-02-09T13:59:29+03:00
Происшествия

Жители села под Челябинском, куда везут на карантин китайцев, собирают митинг и блокируют машины врачей

Центр временного размещения в шаговой доступности от жилых домов
Андрей АБРАМОВ
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У центра в Ужевке дежурит полиция.У центра в Ужевке дежурит полиция.Фото: СОЦСЕТИ
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Ситуация в деревне Ужевка неподалеку от Рощино неожиданно накалилась 9 февраля. Накануне на территории детского санатория «Утес» решили открыть центр карантина по коронавирусу. Отдыхающих здесь нет и корпуса решено приспособить для жилья китайцев, которые недавно вернулись из КНР. Местных жителей это не устроило и сначала они провели несогласованный сбор у администрации Рощино.

— Митинг против заселения китайцев будет в 16:00 в деревне Ужевка. При въезде в лагерь дежурят люди, чтобы не пускать машины скорой внутрь. Одной уже не удалось заехать, — написали в группе во «ВКонткте» «Подслушано в Ужевке».

Тем временем в Министерстве здравоохранения Челябинской области сообщили, что на место привезли еще пятерых. Накануне привезли первого китайца.

— В карантинный центр продолжают поступать люди на двухнедельное пребывание. Всего на месте шесть человек, они осмотрены врачами, здоровы, — сообщает пресс-служба ведомства.

Также на место отправился министр здравоохранения региона Юрий Семенов.

Ранее пункты карантина были открыты в Миассе и Варне. Вторая точка не проработала и двух дней: местные жители пригрозили перекрыть трассу. Власти пошли на уступки и закрыли центр. Согласно официальным данным, в Челябинской области нет ни одного зараженного коронавирусом.

Не пускают машину в Рощино.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Жители сел собирают подмогу, чтобы не пускать китайцев в карантинный центр под Челябинском
Жители села под Челябинском, куда везут на карантин китайцев, собирают митинг и блокируют машины врачей
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