2020-02-09T11:50:42+03:00
Общество

Жители поселков под Челябинском возмутились, что рядом с ними открыли карантинный центр по короновирусу

Люди устроили сход у местной администрации
Андрей АБРАМОВ
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На месте детского лагеря под Челябинском обустроили карантинный центр. Фото: Александр СамаринНа месте детского лагеря под Челябинском обустроили карантинный центр. Фото: Александр Самарин
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В поселке Ужевка неподалеку от Рощино в Челябинской области открыли карантинный центр для вернувшихся из Китая. Сейчас там находится один человек. Он здоров, но по правилам пробудет в карантине 14 дней. Такая участь ждет всех, кто недавно вернулся из КНР. Между тем 9 февраля местные жители собрались у администрации Рощино. Люди недовольны, что центр открыли рядом с их домами.

— Центр открыли на месте детского санатория Утес. Здесь рядом гуляют мамочки с колясками, пенсионеры, — написала в соцсетях местная жительница Дарья Камалова.

— 100 метрах от центра жилые дома. Рядом с санаторием с горок катаются дети. Мимо него ежедневно ходят люди в Рощино (Ужевка расположена в пешей доступности от более крупного поселка, — написала Евгения Панова.

У администрации Рощино с полудня начал собираться народ. Как рассказали КП-Челябинск местные жители, сначала это были лишь несколько человек. Но постепенно сбор достиг полусотни жителей. К ним присоединились несколько журналистов. На место прибыли чиновники Министерства соцотношений, которое курирует центр.

— Вместе с ним приехал Ваганов (глава Сосновского района — прим.ред.). Пытаются объяснить, что ничего страшного в карантинном центре нет. Якобы больных там держать не будут. Звучит абсурдно! Они говорят, что если у китайца обнаружат признаки болезни, то его сразу увезут отсюда, — сообщила КП-Челябинск местная жительница Евгения.

Ранее бунт против карантинного центра случился в Варне. Там местные жители пригрозили перекрыть трассу. На место выезжал вице-губернатор Анатолий Векшин. После разговора с активистами, пункт свернули. Еще один работает в Миассе. Там сейчас содержатся 15 китайцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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